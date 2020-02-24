Гибель бизнесмена Старицкого: что рассказала хозяйка дома, где произошла трагедия

Сергея Старицкого нашли с огнестрельным ранением головы в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары в селе Чайки под Киевом. Дело расследуют как умышленное убийство. Фото: facebook.com/Юрий Воловец

Бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару и его жену Марину правоохранители допрашивали только один раз - в день, когда в их доме обнаружили тело бизнесмена Сергея Старицкого.

По словам женщины, с тех пор они не общались с правоохранителями, хотя их дом взяли под стражу.

"К нам никто не ходит, только адвокат. Ни полиция, никто. Когда все это произошло, полиция была - и все. После того с ними не разговаривали. Мы находимся дома, в таком шоковом состоянии сейчас", - рассказала Марина, передает ТСН .

По словам женщины, комментировать событие супруги не готово до обнародования официальных причин смерти Старицкого.

"Когда состоятся все судебные экспертизы - тогда комментарии. Сейчас ни я, ни Леонид Александрович - не лучшее время говорить. Мы в очень растерянном состоянии", - говорит жена Кожары.

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В то же время Марина опровергает сообщение со ссылкой на их соседей, якобы те часто слышали ссоры.

"Мы живем душа в душу. У нас есть охранник - он может все рассказать. Это больше, чем смешно. Леонид Александрович такой спокойный человек, это я более эмоциональна. Эмоции - да, но ссоры - боже упаси", - уверяет Марина.

Все следы трагедии, по словам женщины, уже вычищены из их дома. Правоохранители собрали необходимые доказательства и позволили пользоваться кухней, где все и произошло. Никаких версий произошедшего Марина не называет.

Сергея Старицкого нашли с огнестрельным ранением головы в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары вечером 21 февраля. Известно, что оба мужчины были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Марина Кожара сообщила, что компания выпивала с 15:00. После этого женщина пошла в другую комнату отдыхать, а когда услышала выстрел, вернулась и увидела Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке.