Гибель 7-летней Марии Борисовой: что известно о девочке и ее семье

На Херсонщине нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Алешковского района. Фото: facebook.com/khersonpolice.official

7-летняя Мария Борисова из села Счастливое Алешковского района Херсонской области, которую нашли мертвой, училась во 2-м классе местной школы.

Проживала с матерью Ольгой и братом 10-летним Сергеем. Семья состоит на учете как такая, которая попала в сложные жизненные обстоятельства. Мать с отцом разведены. Мужчина живет в том же селе, ездит на сезонные подработки, но каждый день возвращается домой. В день исчезновения Маша как раз ушла встречать отца на остановку, потому что должен был привезти ей подарок к 8 марта. Об этом Gazeta.ua рассказывала соседка пропавшей Мария Стасишин.

"Дети со всей улицы играли вместе. Развели костер и пекли картошку. Маша несколько раз бегала домой, а потом на остановку, смотреть, не приехал ли отец. Последний раз мать ее видела во дворе.Как раз набрала дров и в дом понесла. Через несколько минут посмотрела в окно, малой во дворе уже не было. И тут Сергей вернулся. Вместе начали кричать, но она уже как сквозь землю провалилась", - рассказывала соседка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 3-й день поисков 7-летней девочки: собака теряет след на остановке

Говорит, что девочка доверчивая к людям, проявляет любовь к посторонним. Могла подойти к незнакомцам.

В полиции рассматривали все версии исчезновения. В частности что девочка убежала из дома или стала жертвой преступления. Ее круглосуточно искали почти полтысячи человек - проверяли каждый дом, заброшенные здания, обыскивали леса и обследовали водоемы.

Все обстоятельства смерти девочки устанавливают следователи и эксперты.

Тело девочки нашли сегодня, 11 марта, в заброшенной постройке в деревне. Было завернуто в мешок. Тело обнаружили при повторном осмотре.