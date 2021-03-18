Гибель 6-летней девочки: соседи рассказали, что предшествовало трагедии

В Запорожье с 9-го этажа дома выпала и разбилась 6-летняя девочка. Соседи говорят, ее испугал пьяный сожитель матери. Фото: tsn.ua

В многоэтажке на ул. Василия Сергиенко в Запорожье, откуда выпала и погибла 6-летняя девочка, соседи говорят, что все из-за ее отчима.

За пол часа до падения девочка вернулась домой из школы. Была закрыта в квартире, когда в дверь начал стучать пьяный мужчина.

"Мать забрала девочку из группы продленного дня - она ​​должна была остаться. Привела домой, закрыла дверь. Пришел сожитель, начал стучать. Она вроде как испугалась и выбежала на балкон. А на балконе стояли мешки с песком, она и выбежала. Это мы, взрослые, можем понять, что выпадем. А она?" - рассказывает соседка, передает ТСН.

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В учебном заведении говорят, девочка была товарищеская и не имела конфликтов со сверстниками. В тот день на занятиях вела себя, как всегда, ничего необычного в ее состоянии и поведении дети и учителя не заметили.

Правоохранители задержали отчима погибшей, он был пьян. Однако подтверждений, что мужчина причастен к падению ребенка, не нашли. После допроса его отпустили.

Соседи говорят, мужчине повезло, что его сразу забрали полицейские. Иначе его бы разорвали местные.

17 марта около 15:00 под окнами многоэтажки на ул. Василия Сергиенко в Запорожье нашли тело 6-летней Маши. Местные СМИ сообщали, что якобы девочку с 9-го этажа выбросил отчим, пока матери, Ирины, не было дома. Она работает на рынке неподалеку, была на работе.