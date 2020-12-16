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Гибель 14-месячной девочки: что говорят медики, которых обвиняют родные

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Гибель 14-месячной девочки: что говорят медики, которых обвиняют родные
На Тернопольщине 14-месячная девочка сосала пакет, в котором были зернышки кукурузы. Одно из них перекрыло ей дыхательные пути и она задохнулась. Фото: pixabay.com

Появились новые подробности о смерти Эвелины возрастом 1,2 года из села Качановка Подволочисского района на Тернопольщине. Девочка сосала пакетик, в котором были зернышки кукурузы. Одно из них перекрыло ей дыхательные пути и малышка задохнулась. Родственники девочки уверены: потеряли ее из-за медиков, которые не оказали должной помощи. Врачи же утверждают, что мама с тетей сами не захотели лечить ребенка у них и ушли.

Девочку в районную больницу за 10 км от села привезли мать и тетя. Говорят, их приняли в травмпунтк, оказывали первую помощь травматолог и гинеколог.

"Как они это делали? Никак! Посветили телефоном в горло, есть ли что-то у ребенка в горле или нет", - рассказывает тетя умершей девочки Оксана Платко, передает ТСН.

После этого, по словам женщины, они 30 мин ждали педиатра. Ребенок был бледен и задыхался. Никаких обследований не делали, направление в областную больницу не дали.

Районный педиатр Богдан Помарянец рассказывает другую историю. Говорит, что провели реанимационные мероприятия, предлагали родным "скорую", которая должна была доставить ребенка в Тернополь. Но мать с ребенком самовольно оставили отделение.

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Тетя подтверждает, что они ушли. Но только потому, что ребенку здесь не оказали необходимой помощи. Пришлось ехать в другую больницу, которая хоть и рядом - но уже на балансе Хмельницкой области. Но и там хирург помочь не смог. Сказал, что девочке немедленно нужно в Тернополь. Отвезти же в областную больницу могла только "скорая" Тернопольщины. Поэтому семья вернулась в Подволочиск. Ребенка снова забрали в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но это не помогло. После вскрытия медики и родные узнали, что причиной асфиксии стало зернышко кукурузы.

Если бы не потратили несколько часов драгоценного времени, то жизнь ребенка можно было бы спасти, говорят медики. Ведь в областной больнице есть специальное оборудование, которым можно было достать это смертельное зернышко. Правоохранители начали сразу два уголовных производства. По факту смерти ребенка и по врачам.

Ранее отмечалось, что 12-месячная девочка проглотила полиэтиленовый пакет. Это произошло дома. Родители немедленно обратились в больницу, но там не помогли. Самочувствие девочки ухудшилось еще в тот момент, когда они выезжали из поселка Подволочиск. Ребенка доставили обратно в больницу машиной скорой помощи, но медики лишь констатировали смерть.

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