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четверг, 20 июня 2019 21:24

Гибель 11-летней Дарьи Лукьяненко: кто покрывал убийцу

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Гибель 11-летней Дарьи Лукьяненко: кто покрывал убийцу
Николай Тарасов попал под подозрение полиции уже в первые дни поисков Дарьи Лукьяненко. Два дня полиция пыталась его "расколоть", но он молчал. Признался, когда показания против него дала соседка. Фото - facebook.com/Поисковая группа "Маяк"

Семья Николая Тарасова, который признался в жестоком убийстве Дарьи Лукьяненко, переехала в Ивановку Одесской области из Донецка. Тарасовы и Лукьяненки жили неподалеку друг от друга. Семьи дружили. На рынке "Привокзальный" лоток родителей Николая расположен напротив точки, где торгуют родные Даши.

Николай Тарасов попал под подозрение полиции уже в первые дни поисков. И волонтеры, которые помогали в поисках пропавшей девочки, обратили внимание на несколько странное поведение парня.

Два дня полиция пыталась "расколоть" Николая, но он молчал. Пока соседка, которая то ли знала, то ли подозревала его в причастности к делу, не стала давать показания. Позже стало известно, что парень во всем сознался.

"Когда мы пришли к ним, там была и та соседка, которая, как мы думаем, знала, что это он мог убить Дашу. Они там все вместе обедали. Соседка сказала, что не слышала крика", - рассказал руководитель волонтерской группы "Лучшие люди Одессы" Сергей Крайм.

Полиция также подтвердила, что одна из соседок могла знать о преступлении, правоохранители выясняют все обстоятельства.

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В соцсетях некоторые пользователи писали, что якобы Тарасов психически больной человек и ранее уже лечился в психиатрической больнице. Правда, одна из соседок Тарасовых говорит, что никогда не слышала, чтобы Николай чем болел.

"Никогда его родители не говорили о том, что с Николаем что-то не то. Все это слухи. Никогда он не сидел, и нет у него никаких отклонений! Старший сын у них, Саша, действительно имеет проблемы со здоровьем, у него сердце . У него есть невеста, там все нормально", - пояснила соседка, передает "Обозреватель".

Также она вспоминает, что Николай когда-то поступил в политех.

"Его мама на базаре рассказывала, что он поступил в Одесский политехнический университет, она им очень гордилась. Но, я так понимаю, что учебу он или бросил, или его выгнали. Он очень ленивый", - говорит соседка.

Завтра, 21 июня, в поселке Ивановка Одесской области похоронят 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Девочка исчезла 13 июня по дороге в школу. В течение недели ее искали полутысячи человек: полицейские, нацгвардийцы, спасатели, волонтеры и местные жители. Вечером 19 июня тело нашли в выгребной яме во дворе Тарасовых. Главный подозреваемый - 22-летний Николай Тарасов, сын местных предпринимателей.

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20
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