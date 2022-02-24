Генштаб ВСУ срочно обратился к украинцам

Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину. Фото: ГСЧС

Сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на Востоке.

А также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, по военным объектам Вооруженных Сил Украины, сообщили в Генеральном штабу ЗСУ.

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"В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы. Воздушные силы Вооруженных сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны страны находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируется", - заявили в штабе.

Информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности.

Президент России Владимир Путин в 4 утра вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.