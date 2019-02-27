Генпрокурор отреагировал на приговор Зайцевой-Дронову

Елену Зайцеву и Геннадия Дронова осудили на 10 лет тюрьмы. Фото - Бизнес.медиа

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.

Отметил, что прокуроры "сделали свое дело".

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"Год выслушивали, что все продано, дело сливается и весь остальной набор измен. Киевский районный суд Харькова определил максимальную меру наказания, предусмотренную действующим законодательством, для обоих участников ДТП 18 октября 2017 - Зайцевой и Дронову - по 10 лет лишения свободы", - написал Луценко в Facebook.

26 февраля в Киевском районном суде Харькове судья Виктор Попрас объявил приговор обвиняемым по резонансному ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову - по 10 лет тюрьмы с лишением права на 3 года управлять транспортными средствами.