Где самые безопасные места в домах во время обстрелов

В сети появились объяснения, где наиболее безопасные места в домах разных типов во время российской агрессии.
В кирпичных домах уязвимы являются бетонные и деревянные перекрытия, при падении одного падают и другие.
В таких домах самое безопасное место – дверные проемы несущих стен.
Панельные дома менее устойчивы. У них самые безопасные межквартирные коридоры.
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Монолитно-каркасный дом выстоит практически во всех случаях. Безопаснее всего в нем быть в комнате без окон или на лестничной площадке.
При попадании обломков достаточно быть далеко от окон: в коридоре или санузле.
28 февраля российские войска разрушили "градами" 87 жилых домов в Харькове. В результате обстрела девять человек погибли, 37 получили ранения, из которых три ребенка.
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