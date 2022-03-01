Где самые безопасные места в домах во время обстрелов

В сети появились объяснения, где наиболее безопасные места в домах разных типов во время российской агрессии.

В кирпичных домах уязвимы являются бетонные и деревянные перекрытия, при падении одного падают и другие.

В таких домах самое безопасное место – дверные проемы несущих стен.

Панельные дома менее устойчивы. У них самые безопасные межквартирные коридоры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда есть план, панические атаки отступают

Монолитно-каркасный дом выстоит практически во всех случаях. Безопаснее всего в нем быть в комнате без окон или на лестничной площадке.

При попадании обломков достаточно быть далеко от окон: в коридоре или санузле.

28 февраля российские войска разрушили "градами" 87 жилых домов в Харькове. В результате обстрела девять человек погибли , 37 получили ранения, из которых три ребенка.