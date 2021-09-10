ГБР разоблачило схему ввоза топлива из России

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило контрабандную схему ввоза российского топлива через порты Одесской области.

Преступники использовали грузовые корабли под украинским флагом, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты. Экипажи отключали системы автоматической идентификации судов на маршруте в Румынию, Турцию и Болгарию. После этого корабли принимали нефтепродукты из российских танкеров. С горючим корабли возвращались на утвержденный маршрут и появлялись на радарах.

Для растаможивания топлива подделывали документацию. Указывали другую страну происхождения продукции. При официальной закупке горючего у резидентов РФ применяют дополнительные меры контроля. Также занижали объемы ввозимого топлива.

Контрабанда проводилась через Одесскую таможню. Только с начала года этими судами в Украину легально ввезли 27 тыс. т нефтепродуктов. По информации следствия - это треть от реально импортируемого топлива. Следователи предварительно установили, что схему реализовали при содействии должностных лиц Одесской и Энергетической таможни и Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С РФ завозили фальшивые лекарства на миллионы гривен

Следственно-оперативная группа ГБР проводит мониторинг объемов вывоза с территории терминалов нефтепродуктов автомобильным транспортом и устанавливает дальнейшую цепь реализации российского горючего.

Более 60 кг кокаина прибыли в порт "Южный" в Одессе в контейнере с бананами из Республики Эквадор. Партию наркотиков злоумышленники планировали переправить в ЕС. К контрабанде причастны три человека - граждане Украины, Албании и Румынии, сообщили в пресс-службе МВД.