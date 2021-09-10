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пятница, 10 сентября 2021 18:27

ГБР разоблачило схему ввоза топлива из России
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Государственное бюро расследований разоблачило контрабандную схему ввоза российского топлива через порты Одесской области
Фото: ГБР
Преступники использовали грузовые корабли под украинским флагом, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты
Для растаможивания полного подделывали документацию. Указывали другую страну происхождения продукции

Государственное бюро расследований разоблачило контрабандную схему ввоза российского топлива через порты Одесской области.

Преступники использовали грузовые корабли под украинским флагом, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты. Экипажи отключали системы автоматической идентификации судов на маршруте в Румынию, Турцию и Болгарию. После этого корабли принимали нефтепродукты из российских танкеров. С горючим корабли возвращались на утвержденный маршрут и появлялись на радарах.

Для растаможивания топлива подделывали документацию. Указывали другую страну происхождения продукции. При официальной закупке горючего у резидентов РФ применяют дополнительные меры контроля. Также занижали объемы ввозимого топлива.

Контрабанда проводилась через Одесскую таможню. Только с начала года этими судами в Украину легально ввезли 27 тыс. т нефтепродуктов. По информации следствия - это треть от реально импортируемого топлива. Следователи предварительно установили, что схему реализовали при содействии должностных лиц Одесской и Энергетической таможни и Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Следственно-оперативная группа ГБР проводит мониторинг объемов вывоза с территории терминалов нефтепродуктов автомобильным транспортом и устанавливает дальнейшую цепь реализации российского горючего.

Более 60 кг кокаина прибыли в порт "Южный" в Одессе в контейнере с бананами из Республики Эквадор. Партию наркотиков злоумышленники планировали переправить в ЕС. К контрабанде причастны три человека - граждане Украины, Албании и Румынии, сообщили в пресс-службе МВД.

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Дата
10
сентября

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