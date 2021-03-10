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среда, 10 марта 2021 16:47

ГБР раскрыло схему незаконных разрешений на оружие

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ГБР раскрыло схему незаконных разрешений на оружие
В Украине выдвинули подозрение 5 лицам за незаконные разрешения на оружие. Фото: dbr.gov.ua

Следователи ГБР выдвинули подозрение 5 лицам, которые организовали масштабную схему выдачи незаконных разрешений на оружие.

Один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции создал и возглавил преступную группу. Туда входили работники разрешительных систем ГУ Нацполиции в некоторых областях, работники и владельцы магазинов по продаже оружия, сообщает Государственное бюро расследований.

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"Участники группы за деньги, вопреки установленному законом порядку, осуществляли оформление и выдачу гражданам разрешений на приобретение и хранение оружия различного типа, а также продолжали сроки действия разрешений на хранение и ношение оружия", - рассказали в ГБР.

Стоимость одного незаконного разрешения - 5-10 тыс. грн. Следствие установило более 800 фактов незаконной выдачи разрешений на приобретение оружия.

В Украине раскрыли новую схему мошенничества по туристов. Попав на такую, можно потерять деньги и остаться без отдыха.

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