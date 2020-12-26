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суббота, 26 декабря 2020 17:57

Газовоз збив стовп та перекинувся - оголосили евакуацію
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На улице Житомира перевернулся газовоз
Фото: zt.dsns.gov.ua
На улице Житомира перевернулся газовоз
На улице Житомира перевернулся газовоз
На улице Житомира перевернулся газовоз

В Житомире на улице перевернулась цистерна со сжиженным газом. Под угрозой утечки газа и взрыва спасателям пришлось срочно эвакуировать жителей близлежащих домов.

Об этом сообщили в пресс служба ГУ ДСНС Украины в Житомирской области.

Сообщение о том, что на улице Чудновской перевернулся газовоз и сбил троллейбусную электроопору, поступило в экстренные службы около 14 часов субботы 26 декабря. На место оперативно прибыли патрули полиции и 4 подразделения спасателей.

Как выяснили, водитель автоцистерны не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой и опрокидывания газовоза, который перевозил 13 куб. м сжиженного газа (пропана-бутана). В результате аварии был поврежден предохранительный клапан на цистерне, что привело к утечке газа.

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Экстренные службы сработали слаженно. Работники полиции перекрыли движение транспорта в обоих направлениях улицы. Также из-за угрозы взрыва из близлежащих домов эвакуировали 12 человек. Работники РЕС обесточили линии электропередач.

Чтобы прекратить утечку газа, спасатели наложили бандаж на цистерну. Также ими обеспечено пожарной безопасности на месте происшествия.

В результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации последствий ДТП привлекли 15 спасателей и 4 единицы техники.

На трассе Киев-Чоп, вблизи села Свитын Житомирской области, в лоб столкнулись легковушка Skoda Fabia и грузовик Scania. Авария произошла 17 ноября около 7:30. В результате ДТП 18-летний водитель легковушки из Львовской области и 2 его пассажира погибли на месте.

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Дата
26
декабря

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