Газовая компания Дмитрия Фирташа получит более 1 млрд грн

Компания Фирташа получит более миллиарда компенсации. Фото: rudenko.kiev.ua

Апелляционный административный суд обязал Национальную комиссию по вопросам государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг выплатить 1,03 млрд грн газовой компании Дмитрия Фирташа.

Решение приняли еще в апреле, но оно не обжаловалось, поэтому вступило в силу, пишет hromadske.ua.

Компания Фирташа является монополией на украинском рынке. Им принадлежат 20 облгазов.

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Облгаз доказал, что "Днепропетровскгаз" незаконно досчитывают к платежек украинский 10% и требовал уменьшить показания платежек. Требование было проигнорировано.

Лишние 10% в платежках компания объяснила тем, что температура на улице не 20 градусов, что значится в стандартных условиях подачи газа. А значит, они тратят больше и хотят компенсации.

Национальное антикоррупционное бюро подготовило проекты письменных сообщений о подозрении бизнесменам братьям Игорю и Григорию Суркису. Сегодня указанные документы лежат на подписи у специализированной антикоррупционной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины.