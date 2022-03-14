"Гарахин синий, Золотской – синий, командир синий" - шокированный оккупант рассказал, как не просыхают коллеги

Из 60 российских танков осталось 18, но всем все равно, утверждает оккупант. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/

Служба безопасности Украины перехватила очередной телефонный разговор оккупанта с женщиной. Кем она ему приходится – неизвестно.

Запись была обнародована в Facebook.

"Как правило, мы не комментируем эти пленки, потому что они самодостаточны. Но эта запись исключение. Потому что она породит новый мем. Самая синяя армия мира. Здесь не пропущена буква "л". Почему? Вы все поймете, послушав захватчика на аудио", – сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Военный РФ рассказал собеседнице, что на позициях оккупантов все "синие", то есть пьяные. И по возвращении он напишет рапорт. По словам оккупанта, из 60 российских танков у них осталось 18.

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"Это конченная организация: все бухие, все синие и всем по*уй, что всех нас сейчас раз*шат тут на*й. Гарахин синий, Золотской – синий, командир полка синий. Все синие, на**й", - сказал оккупант.

Женщина после рассказа оккупанта сказала, что "начинает верить украинцам". Военный не стал возражать.

"Мы сегодня проезжали город. Он полностью рас***шен. Нах*я, я не понимаю. При чем наши его долбят", - сказал оккупант.

Женщина посоветовала ему сдаваться в плен, потому что "они хотя бы живы остаются".

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.