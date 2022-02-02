 
Ексклюзивы
1/5
"Украина станет сильнее": как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее": как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Просмотров: 684
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
Просмотров: 405
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Просмотров: 684
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
Просмотров: 549
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
2 Просмотров: 1449
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
1 Просмотров: 3627
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Просмотров: 2376
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
5 Просмотров: 9495
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
Просмотров: 7228
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
3 Просмотров: 3249
Фото
Все фото
4
3
4
5
4
Фура зажала и протянула легковушку: кадры с места смертельного ДТП
Фура зажала и протянула легковушку: кадры с места смертельного ДТП
Украинец &quot;сливал&quot; российским спецслужбам секретные данные об оружии
Украинец "сливал" российским спецслужбам секретные данные об оружии
Иностранец-нелегал три часа насиловал студентку
Иностранец-нелегал три часа насиловал студентку
Взрыв в Запорожье разрушил семь квартир, дом может рухнуть
Взрыв в Запорожье разрушил семь квартир, дом может рухнуть
&quot;Хочет разговаривать, но трубка мешает&quot; - врачи рассказали о состоянии жертвы днепровского стрелка
"Хочет разговаривать, но трубка мешает" - врачи рассказали о состоянии жертвы днепровского стрелка
Видео
Все видео
"Я сейчас с Денисом поговорю. Монастырским" - опубликовали видео ДТП с нардепом Трухиным
"Я сейчас с Денисом поговорю. Монастырским" - опубликовали видео ДТП с нардепом Трухиным
Начальнику охраны Януковича избрали меру пресечения
Начальнику охраны Януковича избрали меру пресечения
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала
В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала
В одесском трамвае произошел женский мордобой
В одесском трамвае произошел женский мордобой
Интервью
1/5
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 216
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 981
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 981
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6912
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1647
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 576
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
среда, 02 февраля 2022 07:58

Фура зажала и протянула легковушку: кадры с места смертельного ДТП
4

  Комментировать

В Днепре фура зажала Сhery. Двое человек погибли
Фото: dp.dsns.gov.ua
В Днепре фура зажала Сhery. Двое человек погибли
В Днепре фура зажала Сhery. Двое человек погибли
В Днепре фура зажала Сhery. Двое человек погибли

В Днепре на пересечении ул. Василия Сухомлинского и просп. Слобожанского столкнулись грузовик Renault Magnum и легковушка Chery Tiggo. Авария произошла 2 февраля примерно в 0:48.

Два человека погибли. Еще один пассажир – в больнице, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали о состоянии двойняшек, потерявших родителей в ДТП

"Легковушку зажало под фурой. Чрезвычайники с помощью буксировочного троса вытащили машину из-под прицепа грузовика и деблокировали тела двух человек", - сказано в сообщении.

Отмечается, что погибшие – 38-летний водитель и пассажир, его данные устанавливается. Еще один 38-летний пассажир госпитализирован в городскую клиническую больницу №16.

Все обстоятельства аварии устанавливаются следователями.

В районе перекрестка кольцевой дороги и ул. Салтовское шоссе в Харькове случилась смертельная авария. Там автомобиль Chevrolet Nubira двигался со стороны города Волчанск в направлении Харькова и пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. В это время на красный свет на перекресток со стороны села Затышье вылетел грузовик MAN с полуприцепом.

После столкновения MAN перекинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время ехал автомобиль такси Renault Logan. Его водитель и пассажиры погибли мгновенно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фура зажала и протянула легковушку: кадры с места смертельного ДТП». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка 4 Просмотров: 39415
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
 Просмотров: 33120
Жена Медведчука &quot;пошла&quot; нищенствовать
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
3
 1 Просмотров: 9441
В Кремле отреагировали на возможную конфискацию российской собственности в Британии
В Кремле отреагировали на возможную конфискацию российской собственности в Британии 2 Просмотров: 8541
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
6
 Просмотров: 7542
Происшествия
Чем занимается в СИЗО днепровский стрелок и будет ли обжаловать арест
Чем занимается в СИЗО днепровский стрелок и будет ли обжаловать арест Просмотров: 288
Дело на миллион: полицейский с тремя сообщниками отбирали квартиры
Дело на миллион: полицейский с тремя сообщниками отбирали квартиры Просмотров: 315
"Я сейчас с Денисом поговорю. Монастырским" - опубликовали видео ДТП с нардепом Трухиным
"Я сейчас с Денисом поговорю. Монастырским" - опубликовали видео ДТП с нардепом Трухиным
 Просмотров: 1629
В СБУ объяснили обыски на предприятиях Ахметова
В СБУ объяснили обыски на предприятиях Ахметова Просмотров: 648
Суд арестовал сообщника Голубана
Суд арестовал сообщника Голубана Просмотров: 639
Больше всего комментируют
8
Порошенко: власть блокирует мою политическую деятельность, но я не буду участником этого шоу
4
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
4
Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов
2
В Кремле отреагировали на возможную конфискацию российской собственности в Британии
2
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
Голосов: 240
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть