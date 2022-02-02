Фура зажала и протянула легковушку: кадры с места смертельного ДТП

Фото: dp.dsns.gov.ua

В Днепре на пересечении ул. Василия Сухомлинского и просп. Слобожанского столкнулись грузовик Renault Magnum и легковушка Chery Tiggo. Авария произошла 2 февраля примерно в 0:48.

Два человека погибли. Еще один пассажир – в больнице, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали о состоянии двойняшек, потерявших родителей в ДТП

"Легковушку зажало под фурой. Чрезвычайники с помощью буксировочного троса вытащили машину из-под прицепа грузовика и деблокировали тела двух человек", - сказано в сообщении.

Отмечается, что погибшие – 38-летний водитель и пассажир, его данные устанавливается. Еще один 38-летний пассажир госпитализирован в городскую клиническую больницу №16.

Все обстоятельства аварии устанавливаются следователями.

В районе перекрестка кольцевой дороги и ул. Салтовское шоссе в Харькове случилась смертельная авария. Там автомобиль Chevrolet Nubira двигался со стороны города Волчанск в направлении Харькова и пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. В это время на красный свет на перекресток со стороны села Затышье вылетел грузовик MAN с полуприцепом. После столкновения MAN перекинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время ехал автомобиль такси Renault Logan. Его водитель и пассажиры погибли мгновенно.