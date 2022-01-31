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понедельник, 31 января 2022 16:04

Рассказали о состоянии двойняшек, потерявших родителей в ДТП

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Рассказали о состоянии двойняшек, потерявших родителей в ДТП
Под Харьковом столкнулись две легковушки. Одна из них – службы такси. Погибли оба водителя и жена таксиста. Дети супругов в больнице. Фото: hk.npu.gov.ua

Трехлетние двойняшки Юлия и Денис Деревянко, потерявшие родителей в аварии под Харьковом, продолжают лечение.

Девочка находится в больнице №17, ее брат – в реанимации больницы неотложной помощи. Парню провели еще одну операцию. Его состояние – стабильное, рассказала Gazeta.ua заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

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"Мальчика еще раз прооперировали. Детские травматологи буквально по кусочкам собрали бедренную кость. Это дало возможность снять ребенка с вытяжения, он стал мобильным, его можно переворачивать, создавать для него более удобные условия. Мальчик стал более активным, у него возобновилась деятельность желудочно-кишечного тракта, он ест, разговаривает, смотрит мультики", - сказала Горбунова-Рубан.

Брату и сестре присвоили статус детей-сирот. Опекуна детям назначат на следующем заседании исполнительного комитета горсовета, добавила Светлана Горбунова-Рубан.

Авария произошла 12 января примерно в 8:50 на автодороге Киев – Харьков – Должанский близ села Черкасская Лозовая. Там водитель KIA 34-летний Сергей Сидченко выехал на встречную полосу и в лоб влетел в автомобиль службы такси Toyota. В последнем ехали 31-летний Александр Деревянко с женой 29-летней Яной и трехлетними двойняшками.

На месте погибли оба водителя и пассажирка такси. Детей доставили в больницу в тяжелом состоянии. У мальчика тяжелая травма головы, перелом черепа, ушиб мозга и перелом бедра. У девочки – переломы обоих бедер.

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Дата
31
января

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