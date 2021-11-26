Водитель фуры, раздавившей легковушку с пассажирами, был пьян

Фото: kh.dsns.gov.ua

Водитель грузовика MAN, раздавивший автомобиль такси Renault Logan в Харькове, был пьян.

Такие результаты освидетельствования сообщили Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

В аварии погибли 40-летний водитель такси и его пассажиры - 49-летняя женщина с 3-летней внучкой. Чтобы достать их тела, спасателям пришлось сначала разгребать высыпавшийся и из грузовика жмых. А дальше - разрезать покореженный металл, говорит Евгений Василенко из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

"Подняли грузовой автомобиль и передвинули на небольшое расстояние. С помощью гидравлических ножниц разрезали на части покореженный автомобиль. Только после этого достали тела погибших", - рассказал Василенко.

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Еще четыре человека травмированы, их госпитализировали, по сообщению в.и.о. начальника следственного управления областной полиции Сергея Болвинова.

"В аварии столкнулись Chevrolet Nubira, грузовик MAN с полуприцепом, который и перевернулся на автомобиль такси Renault Logan. Кроме того, полуприцеп сконтактировал с автомобилем Suzuki СХ-4, который в это время находился на встречной полосе движения. Водители автомобилей Chevrolet и Suzuki, а также пассажир одной из легковушек, с телесными повреждениями доставлены в больницу", - рассказал Болвинов.

Двое из пострадавших отделались ушибами. Им оказали помощь и отпустили лечиться амбулаторно, по словам заместителя главного врача городской больницы скорой и неотложной помощи Андрея Соцкого.

Еще двое остаются в больнице. Среди них 41-летний водитель перевернувшейся фуры. У него разбита рука. Его взяли под охрану полиции.

Авария произошла 25 ноября около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и ул. Салтовское шоссе в Харькове. Там автомобиль Chevrolet Nubira двигался со стороны города Волчанск в направлении Харькова и пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. В это время на красный свет на перекресток со стороны села Затишье вылетел грузовик MAN с полуприцепом. После столкновения MAN перевернулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время ехал автомобиль такси Renault Logan. Его водитель и пассажиры погибли мгновенно.