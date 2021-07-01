Фура врезалась в мост и перевернулась. Кабину оторвало

В Киеве на просп. Победы загружена газоблоками фура протаранила автомобиль и врезалась в мост возле станции метро Берестейская. Авария произошла 1 июля.
Об этом сообщило dtp.kiev.ua в Facebook.
Отмечается. что грузовик перевернулся и задел несколько легковых авто.
"У водителя грузовика на ходу лопнуло колесо от чего его отбросило в легковой автомобиль и саму конструкцию путепровода. Есть пострадавшие. Движение транспорта затруднено", - пишет "Киев Оперативный" в Facebook.
В результате ДТП госпитализировали с незначительными травмами два человека. На месте аварии работают пожарные, спасатели и другие службы города, сообщил Департамента муниципальной безопасности КГГА.
"В направление станции метро Святошин от станции Берестейская движение частично восстановили двумя полосами. Путепровод не поврежден. Разбирают газоблоки и убирают поврежденный грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.
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На Киевщине возле Борисполя произошла авария с тремя автомобилями. Среди них - два легковых и один грузовик. Один из автомобилей перевернулся. Предварительно известно, что есть пострадавшие.
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