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четверг, 26 ноября 2020 11:54

Фура слетела с моста и повисла на нем
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В Донецкой области на трассе Мариуполь-Волноваха фура задела на дороге отбойник и повисла на мосту.

ДТП произошло возле села Касьяновка, сообщили 0629.com.ua Новости Мариуполя в Facebook.

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Фура зацепила на дороге отбойник и повисла на мосту
Фото: facebook.com/0629comua-Новости-Мариуполя
ДТП произошло возле села Касяновка
ДТП произошло возле села Касяновка
ДТП произошло возле села Касяновка

Водитель фуры не пострадал. По словам пресофицера патрульной полиции в Донецкой области Ольги Артюховой, на него составили 2 админпротокола за нарушение правил дорожного движения и повреждения автомобильной дороги.

В селе Алексеевка рядом с Никополем на Днепропетровщине под грузовиком обрушился автомобильный мост через залив Каховского водохранилища. Центральная часть моста упала в воду. Грузовик повис на обломках.

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