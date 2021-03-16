Фура раздавила женщину на переходе, потому что она была низкого роста

Фото: poltava.to

Утром вторника в центре Полтавы произошло жуткая авария на пешеходном переходе. Водитель тяжелого грузовика пропустил пешеходов, но не заметил женщину, коротая с палкой медленно переходила дорогу.

Подробности смертельного ДТП сообщает "Полтавщина".

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 марта около 8:30 на пересечении ул. Героев Чернобыльцев и Раисы Кириченко. 48-летний водитель грузового автомобиля Mercedes совершил наезд на 76-летнюю полтавчанку, которая от полученных травм погибла.

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Как рассказали свидетели происшествия, грузовик с овощами, который ехал на центральный рынок, остановился перед пешеходным переходом. Водитель пропустил пешеходов. Но не увидел последнюю - женщину невысокого роста, которая медленно шла, опираясь на палку. Грузовик двинулась с места, протянув тело погибшей почти через весь перекресток.

Свидетели немедленно вызвали "скорую", но врачи лишь констатировали смерть пострадавшей. На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

В Балте Одесской области легковушка влетела в припаркованный грузовик. Авария произошла 16 марта около 4:40. В результате столкновения 2 человека погибли, еще 2 - в больнице.