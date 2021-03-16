2 трупа и 2 искалеченных: легковушка влетела в припаркованный грузовик

В Балте Одесской области легковушка влетела в припаркованный грузовик. Авария произошла 16 марта около 4:40.

В результате столкновения 2 человека погибли, еще 2 - в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: od.dsns.gov.ua В Балте Одесской области легковушка влетела в припаркованный грузовик. Двое погибших

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"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших водителя и пассажира с легкового автомобиля. В тяжелом состоянии они госпитализированы в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Причины происшествия устанавливаются.

На улице Базовой в Авангарде под Одессой 22-летний киевлянин не справился с управлением Dacia Sandero и въехал в припаркованный на обочине грузовик. От удара серьезные травмы получила пассажирка водителя - 59-летняя одесситка. В больницу пострадавшую не довезли: женщина умерла в "скорой".