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вторник, 16 июля 2019 12:46

Фура протаранила легковушку и перевернулась: показали фото с места смертельного ДТП
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В Запорожской области грузовик протаранил легковушку и перевернулся. Водитель погиб
Фото: facebook.com/vkgunpzp
В Запорожской области грузовик протаранил легковушку и перевернулся. Водитель погиб
В Запорожской области грузовик протаранил легковушку и перевернулся. Водитель погиб
В Запорожской области грузовик протаранил легковушку и перевернулся. Водитель погиб

В Запорожской области произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки днем ​​16 июля.

В результате столкновения 1 человек погиб, еще двое получили травмы, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"По неизвестным причинам водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. После этого фуру отбросило на обочину, она врезалась в дерево и перевернулась. От удара водителя выбросило из кабины. От полученных травм он скончался на месте. Водитель легковушки и пассажир получили травмы, их госпитализировали", - сказано в сообщении.

Полицейские открыли уголовное производство и ищут свидетелей, которые смогут рассказать детали смертельной аварии.

На трассе Одесса-Киев произошло смертельное ДТП. У поселка Новогригорьевка Николаевского района Одесской области столкнулись 2 грузовика. 21-летний водитель одного из них погиб.

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Дата
16
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