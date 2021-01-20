Фура пробила ограждение дамбы и провалилась под лед

Во вторник, 19 января, около 21:30 на дамбе возле железнодорожного переезда в посёлке Власовка на окраине Светловодска Кировоградской области произошло ДТП.

Об этом сообщил в Facebook пользователь Денис Снигур.

Автор: facebook.com/denis.sinigur На Кировоградщине фура въехала в водохранилище

Водитель крупногабаритной фуры не справился с управлением, в результате чего грузовик пробил ограждение дороги и, проломив лёд, заехал в воду.

"По предварительным данным, водитель ехал дамбой со стороны Светловодска, ему стало плохо. Не справился с управлением, и его занесло в сторону откоса", - рассказал активист движения "Дорожный контроль Светловодск".

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На место происшествия прибыли спасатели и полиция. Пытались достать фуру тяжелым трактором Т-150, но не получилось, оборвали трос. Водителя с сильным переохлаждением доставили в больницу.

В среду ожидают прибытия владельца фуры - он будет принимать решение, как доставать из воды грузовик.

В пятницу утром, 15 января, на Южном мосту Киева занесло грузовик. По словам водителя, он не справился с управлением из-за сложных дорожных условий. Убрать грузовик из дороги удалось через 40 мин., сообщила патрульная полиция города.