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среда, 15 января 2020 11:48

Фрагмент фасада разбил женщине голову

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Фрагмент фасада разбил женщине голову
Пострадавшая получила сотрясение мозга. Фото: Fb/Katya Agafonova-Dobroyer

В Одессе на голову женщине упал фрагмент фасада одного из зданий по улице Успенской.

Об этом ее сестра рассказала в Facebook.

"Идя по улице, она услышала шум и начала отбегать от здания, но кусок карниза, отвалился, отразившись от балкона, упал ей на голову. Благодаря этому удар был не такой сильный, как мог бы быть. Она потеряла сознание, рассекла голову" , - говорится в опубликованном посте.

В результате инцидента женщина получила ушиб мягких тканей и сотрясение мозга.

"Мы ходим под этими домами каждый день, с детьми, колясками. Часто автомобили паркуются так, что на безопасное расстояние от дома отойти просто нет возможности. Берегите себя - надевайте шлемы", - добавила сестра пострадавшей.

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Дата
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