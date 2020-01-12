На строителей упала бетонная конструкция, есть погибшие

В Кировоградской области строителей раздавила бетонная конструкция. Фото: ipress.ua

В Кировоградской области на строителей упала бетонная конструкция, погибли два человека.

Трагедия произошла 10 января около 11:00 во время выполнения строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В результате двое мужчин 42 и 53 лет от полученных травм погибли на месте", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью". Также были задержаны трое должностных лиц, ответственных за строительные работы.

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12 января около 3.00 на бульваре Дружбы Народов в столице в результате ДТП погиб человек. Водитель сгорел в авто заживо.