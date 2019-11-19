Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле

В Запорожье в квартире по ул. Ладожской нашли мертвыми супругов и их сына. Фото - forpost.media

18 ноября в Запорожье в квартире по ул. Ладожской нашли мертвыми супругов и их сына.

Они с субботы не выходили на связь, поэтому сестра пропавшей женщины вызвала полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"В 19:24 в полицию позвонила 42-летняя женщина, сообщила, что ее сестра с субботы не выходит на связь. Вместе с заявительницей полицейские зашли в квартиру, где нашли тела 60-летнего мужчины, 58-летней женщины и их сына, 25 лет", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 23-летняя убийца тети и дяди получил пожизненное

На место происшествия выехали следователи, кинологи и эксперты-криминалисты.

"Предварительно установлено, что на телах супругов имеются телесные повреждения, а их сына обнаружили повешенным. Сейчас продолжается осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства", - отметила заместитель начальника следственного управления ГУНП Виктория Козарь.

У женщины было перерезано горло, а на теле мужчины обнаружены множественные колотые раны, по информации издания "Вся власть". Полиция не исключает версию причастности к убийству пары их сына.

В Донецкой обл. мужчина во время ссоры убил молотком своих 69-летних родителей. Событие произошло в одном из населенных пунктов Мангушского района. Между сыном и его родителями начался бытовой конфликт. Затем он перерос в драку.