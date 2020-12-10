Фигуранты дела о бунте в колонии порезали себя в суде

В Южной исправительной колонии №51 в Одессе произошел бунт 27 мая прошлого года. Травмы получили 15 человек. Фото: Думская

Сегодня, 10 декабря, в зале заседаний Малиновского районного суда Одессы двое фигурантов дела об организации бунта в Южной исправительной колонии порезали себя острым предметом. Суд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения 7 обвиняемым.

Мужчинам оперативно вызвали "скорую", которая оказали им необходимую медицинскую помощь, сообщила пресс-секретарь суда Арина Лебедюк.

"Сегодня 6 из них продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Когда судья объявлял решение, двое обвиняемых начали наносить себе ранения по различным частям тела - руках, в области живота", - рассказала Лебедюк, передает УНИАН.

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Через повторное нанесение себе повреждений, в дальнейшем дело будет слушаться без присутствия в зале обвиняемых, по решению суда.

Также в ходе заседания стало известно, что 2 адвоката не могут присутствовать в суде из-за болезни, в связи с чем обвиняемым предложили замену защитников. С этим не согласился один из фигурантов, поэтому ему пока что мера пресечения не продлена - дали возможность определиться с выбором адвоката.

В Малиновском суде Одессы 7 заключенных порезали вены прямо на заседании суда 23 октября. Вероятно, воспользовались "заточками", которые им передали вместе с медицинскими масками. Проходят по делу о бунте с пожаром, который произошел 27 мая 2019 года в Южной исправительной колонии №51, расположенной в Одессе.