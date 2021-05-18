Фельдшеры пытались похитить одинокого мужчину

В Днепре фельдшеры скорой помощи пытались похитить одинокого мужчины. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Днепре трое фельдшеров пытались похитить одинокого 61-летнего мужчину. Они ворвались в квартиру, повалили на его на пол, избили и начали связывать.

Крики обессиленного пенсионера услышал сосед Виталий. Он - патрульный. Нападавшие представились ему психиатрической бригадой. Мол, приехали на вызов, потому что у мужчины буйное расстройство, он открывал газ, а еще у него "синдром Плюшкина", сообщают "Чрезвычайные новости".

Но сосед не поверил в медицинский маскарад. Знал, что у соседа никаких расстройств нет. И предложил вызвать полицию. После этого нападавшие скрылись.

Потерпевший - одинокий, с оформленной инвалидностью. Ни детей, ни близких родственников у него нет. При этом он является владельцем трехкомнатной квартиры, а нотариально заверенных завещаний нет. Он и соседи уверены, что это мошенники хотели таким образом отобрать у него имущество.

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"Мужчина тихий и для всех соседей незаметен. Если такой человек исчезнет - бросятся ее искать через неделю, месяц или даже больше", - предполагает спаситель пенсионера.

Благодаря камерам видеонаблюдения фельдшеров разоблачили. Они оказались настоящими работниками медицинской помощи. По версии следствия, они согласились на заказ похитить пенсионера. Теперь ищут организатора этого преступления.

В Харькове разоблачили восемь членов банды, которая убивала людей ради квартир. Как жертв выбирали наркозависимых граждан и лиц пожилого возраста. Организовали схему 36-летний харьковчанин вместе с 47-летней знакомой. Действовали злоумышленники с начала 2019 года.