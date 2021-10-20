Фальсификаторы Covid-документов зарабатывали 4 млн грн ежемесячно. Делков задержали

Киберполиция разоблачила группу злоумышленников, которые подделывали и продавали результаты тестов на коронавирусную инфекцию, а также сертификаты о вакцинации. Ежемесячная прибыль делков достигала 4 млн грн.

"10 человек в соцсетях принимали заказы на изготовление ПЦР-тестов на коронавирус, а также Covid-сертификатов. Заказчики услуг не проходили никаких лабораторных исследований и процедуры прививки, а лишь предоставляли свои данные для оформления документации. Среди клиентов были и туристические агентства. Стоимость поддельного теста составлял 400 грн, а Covid-сертификат стоил 1500 грн. Представители турагентств "перепродавали" их по более высокой цене", - сообщает департамент киберполиции Национальной полиции.

Автор: Нацполиция

Фальсификаторы действовали около года и за это время успели изготовить более 40 тыс. поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов. Злоумышленники незаконно использовали логотип медицинской лаборатории и печати различных медицинских учреждений.

Автор: Нацполиция

Кроме этого, работники полиции предупредили продажу более 100 фейковых сертификатов о вакцинации. Накануне делки приняли заказ на их изготовление.

Автор: Нацполиция

Правоохранители провели 23 обыска на территории Киевской, Харьковской и Запорожской областей. Изъяли компьютерную технику, телефоны, банковские карты, денежные средства, печати и штампы медицинских учреждений, а также личные печати врачей. Полицейские устанавливают их происхождение.

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Семь злоумышленников, в том числе организатора, задержали. Им грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

В Черкасской области семейная врач со знакомой предлагали получить международный сертификат о Covid-вакцинации без прохождения иммунизации. За это просили пять тысяч гривен.