Факт подтвердился: насильник заманил 6-летнюю девочку домой, а потом стирал белье

В Северодонецке Луганской области 6-летняя девочка стала жертвой насильника. Злоумышленника задержали. Это - 48-летний ранее судимый местный житель. Фото: lg.npu.gov.ua

Факт изнасилования 6-летней девочки в Северодонецке Луганской области подтвердился. Ребенок находится в больнице.

Преступник умышленно заманил ребенка в свой дом, где реализовал грязные намерения, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Дома у подозреваемого провели обыск. Изъяты вещественные доказательства, в том числе постельное белье, которое злоумышленник пытался тщательно постирать. Трудно представить грязь на душе у "человека", который смог совершить такое мерзкое преступление", - говорят оперативники.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В Северодонецке Луганской области 6-летняя девочка стала жертвой насильника. О преступлении 27 апреля в 20:00 сообщила ее мать. Преступника установили и задержали. Им оказался 48-летний инженер одного предприятий в городе. Ранее судимый за имущественные преступления. Теперь ему грозит до 15 лет за решеткой.