Эвакуация: из Изюма вывезли 250 человек

Из Изюма вывезли 250 человек. Фото: t.me/synegubov

Из Изюма в Славянск эвакуировали 250 человек.

"Это лишь небольшая часть мирного населения, уничтоженного оккупантами города", отметил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Мы подготовили более 40 автобусов для полной эвакуации, а удалось выехать только 6 единицам транспорта", сообщил он.

По его словам, Изюм на сегодняшний день полностью непригоден для жизни: нет света, тепла, воды, связи. Инфраструктура уничтожена. Из-за обстрелов российского врага гуманитарные грузы также не удалось доставить. "Это терроризм со стороны России по отношению к невинным людям!", - подчеркнул председатель Харьковской областной военной администрации.

Он поблагодарил всех причастных к эвакуации людей из Изюма.

Из оккупированной Бучанщины Киевской области полиция эвакуировала несколько тысяч человек. Из Ирпеня и Ворзеля вывезли более 3 тысяч человек. Среди спасенных несколько сотен детей, пожилых и тяжелобольных. Для эвакуации использовали сотни автобусов и транспорт скорой помощи. Под Киевом эвакуированным раздавали горячую еду и чай. Людям оказали медицинскую помощь и сориентировали по дальнейшей дороге.