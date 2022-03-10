Эвакуация: из Изюма вывезли 250 человек

Из Изюма в Славянск эвакуировали 250 человек.
"Это лишь небольшая часть мирного населения, уничтоженного оккупантами города", отметил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Мы подготовили более 40 автобусов для полной эвакуации, а удалось выехать только 6 единицам транспорта", сообщил он.
По его словам, Изюм на сегодняшний день полностью непригоден для жизни: нет света, тепла, воды, связи. Инфраструктура уничтожена. Из-за обстрелов российского врага гуманитарные грузы также не удалось доставить. "Это терроризм со стороны России по отношению к невинным людям!", - подчеркнул председатель Харьковской областной военной администрации.
Он поблагодарил всех причастных к эвакуации людей из Изюма.
Из оккупированной Бучанщины Киевской области полиция эвакуировала несколько тысяч человек.
Из Ирпеня и Ворзеля вывезли более 3 тысяч человек. Среди спасенных несколько сотен детей, пожилых и тяжелобольных.
Для эвакуации использовали сотни автобусов и транспорт скорой помощи.
Под Киевом эвакуированным раздавали горячую еду и чай. Людям оказали медицинскую помощь и сориентировали по дальнейшей дороге.
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