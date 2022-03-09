Фото: "Алярм"

Из оккупированной Бучанщины Киевской области полиция эвакуировала несколько тысяч человек.

Из Ирпеня и Ворзеля вывезли более 3 тысяч человек. Среди спасенных несколько сотен детей, пожилых и тяжелобольных.

Для эвакуации использовали сотни автобусов и транспорт скорой помощи.

Под Киевом эвакуированным раздавали горячую еду и чай. Людям оказали медицинскую помощь и сориентировали по дальнейшей дороге.

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Гуманитарную колонну из Бучи, Гостомеля и Бородянки оккупанты остановили.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.