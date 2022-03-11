Эвакуация из Энергодара: колонна проехала последний российский блокпост

Эвакуационная колонна проехала последний российский блокпост в Васильевке, уже в Каминском.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"В колонне 9 автобусов с людьми, 5 пустых фур, которые разгрузились в Энергодаре, и +- 150 легковых авто. Направляются в Запорожье", - отметил.
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В Офисе президента рассказали о гуманитарных коридорах эвакуации, которые будут работать 11 марта.
Укрзализныця обнародовала список эвакуационных поездов на 11 марта. Проезд у них бесплатный.
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