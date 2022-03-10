Укрзализныця обнародовала список эвакуационных поездов на 11 марта.
Проезд у них бесплатный, сообщает пресс-служба перевозчика.
Эвакуационные поезда из Киева:
Эвакуационные рейсы по станции Харьков:
Эвакуационные рейсы по станции Днепр:
Эвакуационные рейсы по станции Запорожье:
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Эвакуационные рейсы по станции Винница:
Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, впрочем, уже сейчас можем анонсировать следующее:
А целостный список международных эвакуационных рейсов на 11 марта будет выглядеть так:
Сдерживание врага позволяет продолжать проведение эвакуации из Киева. По состоянию на 10 марта там осталось менее 2 млн жителей. Каждый второй киевлянин уже покинул город.
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