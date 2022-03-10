Укрзализныця обнародовала список эвакуационных поездов на 11 марта.

Проезд у них бесплатный, сообщает пресс-служба перевозчика.

Эвакуационные поезда из Киева:

Автор: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Эвакуационные рейсы по станции Харьков:

Автор: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Эвакуационные рейсы по станции Днепр:

Автор: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Эвакуационные рейсы по станции Запорожье:

Автор: facebook.com/Ukrzaliznytsia

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украине передадут 6 самолетов Ан-158

Эвакуационные рейсы по станции Винница:

Автор: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, впрочем, уже сейчас можем анонсировать следующее:

Автор: facebook.com/Ukrzaliznytsia

А целостный список международных эвакуационных рейсов на 11 марта будет выглядеть так:

Автор: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Сдерживание врага позволяет продолжать проведение эвакуации из Киева . По состоянию на 10 марта там осталось менее 2 млн жителей. Каждый второй киевлянин уже покинул город.