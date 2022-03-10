Эвакуация продолжается: сколько человек остаются в Киеве

Каждый второй киевлянин покинул столицу. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Сдерживание врага позволяет продолжать проведение эвакуации из Киева. По состоянию на 10 марта там осталось менее 2 млн жителей.

Каждый второй киевлянин уже покинул город, заявил в четверг мэр столицы Виталий Кличко на телеканале Рада.

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"Каждая улица Киева, каждое здание - это крепость. Я вижу насколько блок-посты укрепляются. К территориальной обороне присоединяются люди, которые раньше об этом даже не думали. Сейчас они в униформе с автоматами в руках. Это музыканты, актеры и представители разных профессий", – сказал он.

Кличко также отметил боевой дух жителей столицы, которые не сдают город.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.