Сегодня будут работать 12 гуманитарных коридоров

В Офисе президента рассказали о гуманитарных коридорах эвакуации, которые будут работать 11 марта.
Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
1. Мариуполь – Запорожье (Мариуполь – Портовское – Мангуш (в обход Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье)
Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.
2. Пологи – Токмак – Васильевка-Каменское – Запорожье
Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.
3. Волноваха – Покровск (Волноваха – Валерьяновка – Новоадреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск)
4. Энергодар – Запорожье
5. Изюм - Малая Камышеваха - Барвенково - Близнюки - Лозовая
Планируется доставка гуманитарного груза.
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6. Буча – Ворзель – Михайловка - Рубежовка - Шпитьки - Белогородка - Киев
7. Гостомель - Буча - Михайловка - Рубежовка - Шпитьки - Петрушки - Белогородка - Киев
8. Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев
9. Микуличи - Немешаево - Ворзель - Михайловка - Рубежовка - Мрия-Петрушки - Белогородка - Киев
10. Андреевка – Липовка – Макаров-Небелица – Ставище – Кочеров-Коростышев – Глубочица – Житомир
11. Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глибочица – Житомир
12. Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир
Автобусы для эвакуации из Киевской области будут отправлены из Киева.
Эвакуация происходит бесплатно.
"Водители, которые будут двигаться в колоннах эвакуации, пожалуйста, берите с собой максимальное количество людей", - сказал заместитель руководителя ОП.
7 марта завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией.
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