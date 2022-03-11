Сегодня будут работать 12 гуманитарных коридоров

Эвакуационная колонна отправилась из Энергодара в сопровождении украинского Красного Креста. Фото: Кирилл Тимошенко

В Офисе президента рассказали о гуманитарных коридорах эвакуации, которые будут работать 11 марта.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

1. Мариуполь – Запорожье (Мариуполь – Портовское – Мангуш (в обход Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье)

Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.

2. Пологи – Токмак – Васильевка-Каменское – Запорожье

Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.

3. Волноваха – Покровск (Волноваха – Валерьяновка – Новоадреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск)

4. Энергодар – Запорожье

5. Изюм - Малая Камышеваха - Барвенково - Близнюки - Лозовая

Планируется доставка гуманитарного груза.

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6. Буча – Ворзель – Михайловка - Рубежовка - Шпитьки - Белогородка - Киев

7. Гостомель - Буча - Михайловка - Рубежовка - Шпитьки - Петрушки - Белогородка - Киев

8. Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев

9. Микуличи - Немешаево - Ворзель - Михайловка - Рубежовка - Мрия-Петрушки - Белогородка - Киев

10. Андреевка – Липовка – Макаров-Небелица – Ставище – Кочеров-Коростышев – Глубочица – Житомир

11. Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глибочица – Житомир

12. Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир

Автобусы для эвакуации из Киевской области будут отправлены из Киева.

Эвакуация происходит бесплатно.

"Водители, которые будут двигаться в колоннах эвакуации, пожалуйста, берите с собой максимальное количество людей", - сказал заместитель руководителя ОП.

7 марта завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией.