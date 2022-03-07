Завершился третий раунд переговоров Украины с россиянами

Об обстрелах в Украине переговоры будут продолжены. Фото: Фото: Sputnik/SNA

7 марта завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией.

Есть положительные сдвиги, сообщает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - сказал он.

Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. pic.twitter.com/wR0BYPkcVH — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

Посредником в переговорах между Украиной и Россией может стать Китай. Об этом сказал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель.