Эвакуационный автобус попал в ДТП в Черкасской области

Возле города Городище Черкасской области в ДТП попал эвакуационный автобус. В результате аварии травмировались пятеро взрослых.

Сообщение о происшествии поступило на оперативную линию 102, пишут в пресс-службе Нацполиции в Черкасской области.

Автор: Полиция Черкасской области В результате ДТП пострадали пять человек

"В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались пятеро взрослых, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, медики и спасатели. В автобусе находились взрослые и дети. Травмированных доставили в больницу, а движение транспорта временно ограничено.

Из оккупированной Бучанщины Киевской области полиция эвакуировала несколько тысяч человек. Из Ирпеня и Ворзеля вывезли более 3 тысяч человек. Среди спасенных несколько сотен детей, пожилых и тяжелобольных. Для эвакуации использовали сотни автобусов и транспорт скорой помощи. Гуманитарную колонну из Бучи, Гостомеля и Бородянки оккупанты остановили.