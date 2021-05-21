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пятница, 21 мая 2021 14:09

"Это просто отвратительно" - женщина обругала парад вышиванок в своем городе

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&quot;Это просто отвратительно&quot; - женщина обругала парад вышиванок в своем городе
В Сети пользователи отреагировали на скандальное видео. Они пишут, что теперь ждут от нее извинений. Фото: скріншот із відео

В Харькове 20 мая состоялся парад вышиванок, а по улицам города прошлись сотни людей в вышитых платьях и блузах.

Однако это действо не понравилось некоторым жителям города. Свое отношение к массовому мероприятию высказала в интервью харьковском блогеру, набившему себе на лбу "Кернес жив", местная жительница. Видео опубликовали на местных Телеграмм-каналах.

"Это просто отвратительно. Я на самом деле знаю историю этой страны и знаю, что слоган "Слава Украине! Героям слава!" - это нацистский слоган. Здесь сейчас идут люди, которые не зарабатывают, у них зарплата максимум тысяч шесть. Вместо того чтобы пойти работать и как-то восстанавливать экономику нашей страны, они ходят и занимаются х ** ней, простите за это слово. Мне смешно. Сидели бы дома книги читали", - сказала она.

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В Сети пользователи отреагировали на скандальное видео. Они пишут, что теперь ждут от нее извинений.

В Чернигове в одном из кафе разгорелся скандал из-за флага. Владельцы заведения, ветераны АТО, отказались обслуживать посетительницу, которая выразила свое недовольство из-за красно-черного флага на одной из полок в заведении.

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Комментарии

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Дата
21
мая

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