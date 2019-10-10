"Это не развозка для нищих" - столичный маршрутчик выгнал женщину с удостоверением

10 октября около 9:15 в Киеве водитель маршрутки №157 с номерным знаком АА 5529 ХН выгнал из салона женщину с удостоверением - 40-летнюю Наталью Лукашко. Обзывал и нецензурно ругался.

Когда за нее вступились другие пассажиры, сказал, что никуда не поедет. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала сама потерпевшая.

Автор: предоставлено Натальей Лукашко В Киеве водитель маршрутки №157 с номерным знаком АА 5529 ХН выгнал из салона женщину с удостоверением

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"Села в маршрутку на конечной - на улице Бальзака. Салон был практически пустой: около десятка пассажиров. Имею сына-инвалида, за которым ухаживаю и имею право на проезд. Он даже смотреть не стал. Начал кричать и обзывать сразу - "чмо, халява, с*ка, гн*да" и так далее. Другие пассажиры заступились, мол, я одна, а людей в салоне не так много. Тогда он и сам вышел из салона. Сказал, что это не развозка для нищих. И никто никуда не поедет, пока я не выйду. Так агрессивно вел себя, что даже боялась, что побьет меня. Все люди меня поддержали и вышли из маршрутки вместе со мной. Пошли на общественный транспорт", - рассказала женщина.

Добавила, что когда все пассажиры вышли, водитель еще больше начал кричать и проклинать всех. А через минуту поехал с конечной без единого пассажира, чтобы соблюдать график.

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