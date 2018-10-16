"Это клоунада" - потерпевшие не верят в болезнь Зайцевой

На заседание по делу масштабной аварии на улице Сумской в Харькове пришли родственники погибших и пострадавших. Они не верят во внезапную болезнь подозреваемой Елены Зайцевой. Уверены, что она просто затягивает судебный процесс. Об этом сказали в Киевском районном суде сегодня, 16 октября.
"Это просто клоунада. На прошлом заседании адвокат Зайцевой зачитала список ее заболеваний. А как при таком количестве справок ее могли допустить до получения водительских прав?" - говорит Игорь Берченко, отец погибшей Дианы и пострадавшей Оксаны.
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Адвокат потерпевших Лариса Матвеева выступила против переноса заседания и предложила вызвать "скорую" в зал суда для обследования и выяснения точного диагноза Зайцевой. Судья согласился с этим предложением. В суде объявлен было перерыв.
Следующее судебное заседание состоится 24 октября.
В судебном заседании о смертельной аварии на улице Сумской в Харькове объявили перерыв. Подозреваемой Елене Зайцевой вызвали "скорую". Жаловалась на повышенное давление и судороги, не могла идти.
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