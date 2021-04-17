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суббота, 17 апреля 2021 16:13

"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
5

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Два громких исчезновения детей всколыхнули Украину за последнюю неделю.

В селе Холонов Гороховской общины на Волыни искали 7-летнего Матвея Полянского. Он играл с братом 12-летним Андреем и соседскими детьми на площадке 7 апреля. Домой не вернулся. Мать заметила исчезновение сына в 21:30. В полицию заявила утром следующего дня.

Автор: vl.npu.gov.ua
  7-летний Матвей Полянский 15 ч бродил по болотам. Когда его нашли - лежал в камышах в 10 километрах от дома. Не кричал, был обессилен. Если бы поиски затянулись хоть на несколько минут, умер бы
7-летний Матвей Полянский 15 ч бродил по болотам. Когда его нашли - лежал в камышах в 10 километрах от дома. Не кричал, был обессилен. Если бы поиски затянулись хоть на несколько минут, умер бы

2-летний Богдан Униченко из села Раговка в Киевской области пропал 14 апреля, когда отец оставил его одного возле леса. Родители искали мальчика самостоятельно. Полицию вызвали, когда стемнело. В обоих случаях истории закончились благополучно - детей находили менее чем за сутки. Замерзшими, голодными, испуганными, но главное - живыми.

Автор: facebook.com/Андрей Небытов
  2-летнего Богдана Униченка искали чуть менее суток. Нашли в лесополосе на расстоянии около 5 км от дома. Он был грязный, истощенный и плакал. Парня осмотрели врачи, его жизни и здоровью ничего не угрожает
2-летнего Богдана Униченка искали чуть менее суток. Нашли в лесополосе на расстоянии около 5 км от дома. Он был грязный, истощенный и плакал. Парня осмотрели врачи, его жизни и здоровью ничего не угрожает

Матвея матери не вернули. Изъяли из семьи вместе с братом из-за ненадлежащих условий. Якобы мать злоупотребляет алкоголем. Хотя в селе ее защищают. Говорят - не алкоголичка, работает, о детях заботилась в силу своих доходов. Семью Богдана взяли на учет как такую, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах.

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Какая первопричина таких случаев и как стимулировать родителей быть ответственными - говорим с бывшим начальником управления криминальной милиции по делам детей МВД Украины, вице-президентом всеукраинской Фундации "Защита Прав Детей" Алексеем Лазаренко.

Автор: facebook.com/Алексей Лазаренко
  Вице-президент всеукраинской Фундации "Защита Прав Детей" Алексей Лазаренко убежден, что в Украине нужно ввести систему обучения семейным ценностям
Вице-президент всеукраинской Фундации "Защита Прав Детей" Алексей Лазаренко убежден, что в Украине нужно ввести систему обучения семейным ценностям

В чем первопричина? В упущении и легкомыслия родителей? В семейных обстоятельствах?

Легкомыслие и упущение. Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые. И они не убежали. Не важно какая семья - в сложных жизненных обстоятельствах, или нет. За ребенком надо смотреть. Это не подростки 12-13 лет, у которых половое созревание и им хочется бунтовать, другой жизни. Когда ребенок осознает, что ее сверстники имеют определенные блага, которых ей не хватает. Устраивает своеобразный протест - убегает из дома. В данном случае речь о 2 и 7 лет. Ребенок еще не осознает, что у кого-то лучше в семье. Наоборот. Сложные жизненные обстоятельства - причина того, что родители вообще не следят за своим ребенком. Он растет, как трава в огороде. А все обязанности сводятся к покормить, одеть. При этом никакого совместного досуга, игр, разговоров, развития.

Семья Матвея на учете не состояла. Но староста села с педагогами семью навещал. В соцслужбы об условиях проживания детей не сообщил, потому что не было необходимости, говорит. Здесь есть служебная халатность?

Объединенная территориальная община - это орган опеки и попечительства по закону. То есть, они должны заниматься и заботиться о незащищенных слоях населения. А государственная социальная служба вступает уже тогда, когда этот орган не может ничего сделать. То есть, если была необходимость в помощи этой семье - староста села должен был оценить ситуацию, все риски и обратиться за помощью к государству. Здесь такого обращения не было. Была ли в его действиях халатность - это уже работа следствия.

Автор: suspilne.media
  Матвея матери не вернули. Изъяли из семьи вместе с братом из-за ненадлежащих условий
Матвея матери не вернули. Изъяли из семьи вместе с братом из-за ненадлежащих условий

Есть ли один проступок основанием для изъятия детей из семьи?

Ребенка могут изымают тогда, когда его жизни и здоровью угрожает опасность. Это временная мера, согласно нормативным документам. Здесь такой резонансный случай. Ребенок потерялся. Ее находят, служба приезжает домой, чтобы вернуть родителям. А там просто ужас - беспорядок и так далее. Председатель такого не видел. Дети накормлены, в школу ходят. И служба принимает решение об изъятии детей и помещение их в центр социально-психологической реабилитации на 90 дней, чтобы дать время на исправление, привести в порядок жилье и решить свои проблемы. Дети могут быть возвращены и раньше. Если все будет решено - и через неделю. Это не решение суда, а решение областной комиссии.

Автор: facebook.com/Андрей Небытов
  Семью Богдана взяли на учет как таковой, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах
Семью Богдана взяли на учет как таковой, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах

Сейчас ликвидируют районы, с ними и соцслужбы. На кого переходят их полномочия?

Полномочия эти должны быть переведены на территориальные общины. Они своим решением должны создать специальное подразделение социальной защиты. Но не просто социальной защиты всех, как у нас это делается - и пенсионеры, и люди с инвалидностью, и сложные жизненные обстоятельства. Это должно быть Child- Protection. Защита детей. А оно не создается. Не понимают в ОТО необходимости его создания. Они лепят все вместе. И в результате специалист по социальной работе занимается всем категориям, которые нуждаются в поддержке. Нужен еще отдельный специалист, который будет заниматься непосредственно вопросами ребенка.

Нужно создать систему ответственного отцовства

Не приведет ликвидация соцслужб к увеличению трагедий с детьми в семьях из-за отсутствия контроля со стороны органов опеки?

Да, приведет к разрушению всей системы защиты детей. Они у нас остаются абсолютно незащищенными. У нас все вопросы, которые были соответственно построены за годы независимости - сейчас разрушаются полностью. Даже почвы не остается. Например, решение о лишении родительских прав принимается судом. Но представление составляется службой по делам детей. Этот непосредственный орган, который занимается только детьми. Усыновление, направленные в детские дома семейного типа, патронатную семью, это все решалось на уровне службы по делам детей. А социальная служба занимается только помощью семьям. Но если у ребенка нет семьи? И эти деньги ребенку государство не может дать. Только если есть определенный статус, это ребенок-сирота, или лишен родительской заботы. Тогда государство вмешивается и помещает ребенка в интернатные учреждения, или в семейную форму воспитания.

Семейная форма воспитания тоже ломается. На переходный период их содержанием занимается государство. Далее должны содержать общины. Деньги должны выделять из бюджета, из которого латают дороги.

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Как родителей стимулировать быть родителями? Поможет ли увеличение наказания за недосмотр - размер штрафа или уголовная ответственность?

Только не штрафы и наказания. Нужно создать систему ответственного отцовства. У нас в школах должен быть не просто урок основы безопасности и жизнедеятельности человека. А основы семейной жизни в старших классах, где будут обучать семейным ценностям. Во многих семьях сейчас этого нет. К примеру каждый вечер собираться за столом, рассказывать о своем дне. В выходные организовать совместный досуг. Тогда ребенок видит, что о нем заботятся.

Следующим этапом должны быть курсы отцовства для пар, которые планируют семью или рождение ребенка. Видел такие в Польше. Парам предлагают 12 часов тренингов. С ними работают психологи, которые учат решать конфликты, заниматься детьми. Учатся на кукле по имени Збышек - это макет ребенка на 3,5 килограмма. У него устроена специальная программа. Куклу дают семье или будущим супругам на сутки или больше. Ребенок ночью будет плакать по-разному - болит животик и надо помассировать, или сменить подгузники, дать водички. Побыв с ребенком, пара решает, готова ли стать ответственными родителями

11 апреля прошел месяц, как в Счастливом Алешковского района Херсонской области нашли тело пропавшей 7-летней Марии Борисовой. Ее изнасиловали и задушили. Тело запихнули в мешок и выбросили в недостроенном сарае недалеко от дома. Машу искали от 7 марта. В тот день она играла с братом и соседскими детьми, но домой не вернулась. С полтысячи человек - полицейские, кинологи, нацгвардейцы, спасатели, волонтеры - круглосуточно прочесывали село и окружающую местность. Проверяли заброшенные дома, лесополосы, поля, водоемы. На въездах в село посты полиции осматривали каждое авто. Собаки-поисковики брали след. Терялся у остановки. Предполагали, что Марию похитили.

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