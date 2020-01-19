Если бы не они, то кто-то другой бы погиб: как попрощались с экипажем рейса Тегеран-Киев

Сегодня в терминале В аэропорта Борисполь прощаются с экипажем и пассажирами рейса Тегеран-Киев. В самолет Boeing 737 попала иранская ракета 8 января. Тела погибших привезли около 11:00. Их встречали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент компании МАУ Евгений Дыхне. Под грустную музыку солдаты в парадной форме несли закрытые гробы от самолета к машинам. Они были укутаны в флаг Украины. Далее их перевозили в терминал В. Первым вынесли гроб с Владимиром Гапоненко, командиром экипажа.

Автор: Сергей Старостенко Прощание с погибшими началось в терминале В аэропорта Борисполь около 13:00

Около 13:00 родственники, друзья и коллеги начали сходиться к гробам погибших, чтобы почтить память. При входе в терминал В проверяли вещи через металлоискатель. Служебная собака породы овчарка обнюхивала их. Потоки людей возлагали цветы к гробам. Большинство несли розы и гвоздики. Более 30 работниц МАУ в желтых косынках на шее с собранными прическами и рабочим макияжем плакали и обнимались у гробов. За оградой справа несколько десятков фотографов и видеооператоров снимали прощание. Несколько фотографов шепотом ссорились за лучшие места для фото. На улице блондинка с собранными волосами нервно курила и вытирала платком слезы.

"Я очень хорошо знала Лешу, Игоря и Вову (Алексей Науменко, инструктор, Владимир Гапоненко, командир экипажа, Игорь Матьков, старший бортпроводник, - ред. Gazeta.ua). Они очень хорошие ребята", говорит Елена Шутько, стюардесса компании МАУ в декрете. Во время разговора делает паузы. Не может говорить из-за слез. "Лучших небо забирает первыми. Сегодня все плачут, потому что ребята были замечательными. Не могу сказать о них ни одного плохого слова. Игорь Матьков был очень красивым парнем. Любил улыбаться. Мечтал переучиться на пилота. Как будто вчера было, как мы стоим вместе на остановке и разговариваем.

Автор: Сергей Старостенко Владимир Зеленский встретил самолет с гробами погибших экипажа и пассажиров

В компании чем дольше работаешь, тем лучше знаешь коллектив. Я работала с 1998 года. Сначала у нас был очень дружный коллектив. Все, что случалось оставалось в самолете. Затем началась политика доносов друг на друга, чтобы выслужиться. Ребята никогда этим не занимались. Стали первоклассными только благодаря таланту. Не боялась повернуться к ним спиной. С ними можно было и в огонь и в воду лететь. Печально, что начальтво допускает полеты над зоной боевых действий. Если бы не они, то кто-то другой бы погиб. Вову вообще жена не пускала. Он говорил: "Если не я, то кто же?". Был очень ответственным", вспоминает Шутько.

Автор: Сергей Старостенко Работники МАУ, которые были лично знакомы с экипажем, вспоминают их только приятными словами.

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Справа от терминала стоят 5 машин скорой помощи. В нескольких метрах от них высокий человек качает коляску с ребенком. Глаза влажные от слез.

"Не с кем ребенка оставить. Жена бортпроводница. Сейчас внутри прощается с коллегами, пока я с ребенком. Работал со всеми ребятами. Когда пришел в компанию, то Алексей Науменко уже здесь был", говорит 53-летний Андрей Мартынюк, пилот МАУ. "Он прошел долгий путь к авиации. Работал в нескольких компаниях. Был очень образованным во всем, что касалось техники. Когда надо было кого-то подтянуть, то всегда его посылали. Брал на себя сложный фронт работ. По-человечески, с ним было приятно общаться. Гапоненко был вторым пилотом, когда я пришел. Он быстро дорос до командира. Был очень неоринарным человеком со своеобразным мышлением. Таких людей мало. Имел много хобби. Интересовался финансами. Мог интересно об этом рассказать. Настолько глубоко вникал в те темы, которые ему были интересными, что легко мог стать профессионалом и в других сферах. Он очень любил детей. Второй пилот, Хоменко ранее был военным пилотом, как и я. Он прошел долгий путь, прежде чем попасть в МАУ. Был сначала замкомандира, а затем командиром авиационной эскадрильи. Приглашал меня как ветерана к части. Ребята первоклассные профи. Даже мысли не возникало, что произошла ошибка пилотов. Когда у человека летный стаж более 6000 часов, то это уже профессионалы высокого класса".

Автор: Сергей Старостенко Родственники, друзья и коллеги несли цветы к гробам погибшего экипажа и пассажиров рейса Тегеран-Киев в терминале В аэропорта в Борисполе.

У капитана экипажа Владимира Гапоненко было почти 12 000 часов летного стажа. Иранские СМИ в первые дни после падения заявляли, что самолет упал из-за технических неисправностей.

"У нас постоянно проходят аудиты, проверки и тренажеры дважды в год. Не верю в то, что расследование будет проведена честно. Оператор, который нажал на кнопки запуска ракеты не мог перепутать пассажирский самолет с ракетой", говорит Мартынюк. "Американские летят со скоростью 1000 километров в час. Самолет при взлете успел набрать только до 500 километров в час. Ракета и самолет летают на разных высотах. Гигантскую махину не увидеть даже механически невозможно. Есть политическая ответственность. Кто-то должен был это просчитать. Случаи задержки из-за перегруза, как в случае с этим самолетом, часто случаются. Когда пассажир сидит и видит через иллюминатор как несут его вещи из самолета, то начинает истерику. Из-за этого могут задержать самолет. От мыслей о катастрофе спасает ребенок, требующий внимания. Когда остаюсь один, то подкатывает ком к горлу. Удивительно, что они сфотографировались перед вылетом. Я хоть в приметы и не верю, но обычно экипажи так не делают".

Автор: Сергей Старостенко Гроба погибших были укутаны в украинский флаг и засыпаны цветами

К пилоту подходит жена в черной длинной шубе.

"Я о тебе уже все тайны прессе рассказал", шутит пилот. Женщина едва улыбаясь берет его за руки и ведет к остановке. Оттуда с большим букетом розовых роз идет мужчина в черном пальто с мехом на воротнике.

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"Я хорошо помню одну из проводниц, Юлию Сологуб. ​​Она была моей бортпроводницей только раз, но все равно хочу выразить свою гражданскую позицию и попрощаться с ней и другими членами рейса. До катастрофы считал, что гражданская авиация - это безобидный вид транспорта", говорит 35-летний Павел Мельник, пассажир МАУ.

В окружении двух женщин медленно идет пожилой мужчина. Растерянно смотрит по сторонам и постоянно спрашивает у женщин дорогу к остановке.

"Я пришел попрощаться с Льонечкою, сыночком сестры моей жены (Алексей Науменко, - ред. Gazeta.ua). "Он всегда мечтал о небе", говорит 76-летний Станислав Иванович."У него и отец постоянно летал. Он был замечательным сыном и отцом двоих детей".

Автор: Сергей Старостенко Работники МАУ плакали у гробов погибших коллег.

Около урны курит человек в гражданской одежде и шляпе со знаком самолета. Говорит хриплым дрожащим голосом.

"Я знал всех и пилотов и бортпроводников. Они профессионалы высокого уровня. Пришел сегодня отдать свой гражданский долг своим коллегам. Это был усиленный экипаж", говорит Олег Соболев, государственный инспектор по авиационному надзору за летной эксплуатацией.

С терминала выходит белокурая женщина с растрепанными волосами под руку с бледным мужчиной в черном пальто. От слез на лице женщины растеклась капля туши.

"Мы пришли к Гапоненко, другу нашей семьи. Это большая потеря для всех нас. Он был светлым и добрым человеком", говорит 44-летняя Наталья Садченкова. "Он любил семью. Писал стихи и держал дома попугаев. Видимо, они напоминали ему о небе даже тогда, когда он был не там. Он любил жизнь и свою профессию. Поэтому и полетел на небо навсегда".

Автор: Сергей Старостенко Большинство людей на прощание несли розы и гвоздики



В аэропорту

Около 12:00 тела погибших с самолета траурным кортежем доставили к терминалу В. Вдоль дороги выстроились нацгвардийци. В аэропорту погибших живым коридором встречали коллеги. Пилоты стояли на коленях. В аэропорту "Борисполь" продолжается прощание с 11 украин цами, погибших в результате авиаудара иранских войск в Тегеране.Около 12:00 тела погибших с самолета траурным кортежем доставили к терминалу В. Вдоль дороги выстроились нацгвардийци. В аэропорту погибших живым коридором встречали коллеги. Пилоты стояли на коленях.

В аэропорту "Борисполь" продолжается прощание с 11 Украинская, погибших в результате авиаудара иранских войск в Тегеране. Около 12:00 тела погибших с самолета траурным кортежем доставили к терминалу В. Вдоль дороги выстроились нацгвардийци. В аэропорту погибших живым коридором встречали коллеги. Пилоты стояли на коленях.