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воскресенье, 03 мая 2020 23:52

Еще один очаг Covid-19 обнаружили в Запорожье

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Еще один очаг Covid-19 обнаружили в Запорожье
Во втором общежитии Запорожья обнаружили коронавирус. Фото: zp.gov.ua

В Запорожье, в общежитии Заводского района, обнаружили коронавирус.

"Больную отправили в областную инфекционную больницу. Уже сегодня начнется проверка контактных лиц", сообщает Запорожский городской совет.

Женщина жила в общежитии на 4 этаже, на котором проживает 45 человек. В первую очередь анализы возьмут у всех жителей этого этажа. Они будут оставаться на самоизоляции.

Возле общежития установлен пост полиции.

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25 апреля в одном из общежитий в Александровском районе Запорожья обнаружили 11 больных коронавирусной инфекцией.

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