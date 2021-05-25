Электровоз сбил насмерть 22-летнего мужчину, который сидел на рельсах

В Тернопольской области электровоз сбил 22-летнего мужчину.

Машинист увидел его за несколько метров, начал сигналить, но тот ни на один предупредительный сигнал не реагировал, сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

"О происшествии на железнодорожном пути на линию 102 сообщил дежурный станции поселка Великие Борки. Он рассказал, что 24 мая, около полуночи, грузовой электровоз "ВЛ80Т-1238", следовавший по маршруту Жмеринка - Львов, сбил неизвестного. Мужчина сидел на рельсах. Двигался электровоз со скоростью 50 км в час. Однако затормозить не успел, поскольку перевозил четыре цистерны с горючим и 42 вагона с углем", - говорится в сообщении.

Автор: tp.npu.gov.ua Мужчина сидел на рельсах и не реагировал на сигналы машиниста

Автор: tp.npu.gov.ua Мужчина скончался по дороге в больницу

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На место сразу прибыли следователи. Как выяснилось, пострадавший - житель Тернопольского района. Спасти жизнь ему не удалось. Мужчина скончался по дороге в больницу.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Дело о гибели 14-летнего Дениса Чаленко из Прилук Черниговской области закрыли. Его тело нашли на железнодорожных рельсах 29 октября 2019-го. Следственный эксперимент доказал, что поезд парня не сбивал и не наезжал, когда он там лежал. Его принесли на рельсы и имитировали гибель под поездом. Однако эксперты смерть парня признали несчастным случаем. Семью о закрытии дела уведомили письмом.