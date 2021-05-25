Электровоз сбил насмерть 22-летнего мужчину, который сидел на рельсах

 
Ексклюзивы
1/5
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
Просмотров: 234
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Просмотров: 784
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Просмотров: 216
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 756
В Кабмине расписали програму о языке
В Кабмине расписали програму о языке
Просмотров: 225
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Просмотров: 594
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 810
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 432
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Просмотров: 1467
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 918
Фото
Все фото
5
4
3
6
4
СБУ ликвидировала ботоферму интернет-агитаторов
СБУ ликвидировала ботоферму интернет-агитаторов
Огненная авария с тремя погибшими: появилось видео
Огненная авария с тремя погибшими: появилось видео
В Польше задержали двух украинцев
В Польше задержали двух украинцев
16-летний без прав за рулем устроил масштабную аварию
16-летний без прав за рулем устроил масштабную аварию
Конспирация не помогла: задержали наркогруппировку &quot;криминального авториретата&quot;
Конспирация не помогла: задержали наркогруппировку "криминального авториретата"
Видео
Все видео
Пьяный водитель протаранил машину и сделал экстремальное сальто
Пьяный водитель протаранил машину и сделал экстремальное сальто
Столичную дорогу заливает канализационный "фонтан"
Столичную дорогу заливает канализационный "фонтан"
Пьяный полицейский с пистолетом ночью дебоширил на улице
Пьяный полицейский с пистолетом ночью дебоширил на улице
Пьяная компания гоняла Киевом и "прыгала" на полицейских
Пьяная компания гоняла Киевом и "прыгала" на полицейских
Вооруженный битой мужчина избил водителя на глазах у жены
Вооруженный битой мужчина избил водителя на глазах у жены
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1602
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 306
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 378
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 441
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 63
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 882
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
вторник, 25 мая 2021 14:11

Электровоз сбил насмерть 22-летнего мужчину, который сидел на рельсах

  Комментировать

В Тернопольской области электровоз сбил 22-летнего мужчину.

Машинист увидел его за несколько метров, начал сигналить, но тот ни на один предупредительный сигнал не реагировал, сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

"О происшествии на железнодорожном пути на линию 102 сообщил дежурный станции поселка Великие Борки. Он рассказал, что 24 мая, около полуночи, грузовой электровоз "ВЛ80Т-1238", следовавший по маршруту Жмеринка - Львов, сбил неизвестного. Мужчина сидел на рельсах. Двигался электровоз со скоростью 50 км в час. Однако затормозить не успел, поскольку перевозил четыре цистерны с горючим и 42 вагона с углем", - говорится в сообщении.

Автор: tp.npu.gov.ua
  Мужчина сидел на рельсах и не реагировал на сигналы машиниста
Мужчина сидел на рельсах и не реагировал на сигналы машиниста
Автор: tp.npu.gov.ua
  Мужчина скончался по дороге в больницу
Мужчина скончался по дороге в больницу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 14-летний парень попал под поезд на перегоне

На место сразу прибыли следователи. Как выяснилось, пострадавший - житель Тернопольского района. Спасти жизнь ему не удалось. Мужчина скончался по дороге в больницу.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Дело о гибели 14-летнего Дениса Чаленко из Прилук Черниговской области закрыли. Его тело нашли на железнодорожных рельсах 29 октября 2019-го. Следственный эксперимент доказал, что поезд парня не сбивал и не наезжал, когда он там лежал. Его принесли на рельсы и имитировали гибель под поездом. Однако эксперты смерть парня признали несчастным случаем. Семью о закрытии дела уведомили письмом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Электровоз сбил насмерть 22-летнего мужчину, который сидел на рельсах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

Мужчина расстрелял кредиторов и шесть часов держал заложников в машине

Самое читаемое
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 14463
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 10926
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 9837
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 7128
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
 Просмотров: 4725
Происшествия
Подозреваемый в расстреле двух мужчин рассказал свою версию
Подозреваемый в расстреле двух мужчин рассказал свою версию Просмотров: 108
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
 Просмотров: 234
Пьяный водитель протаранил машину и сделал экстремальное сальто
Пьяный водитель протаранил машину и сделал экстремальное сальто
 Просмотров: 108
Украинца нашли мертвым на судне возле Панамы
Украинца нашли мертвым на судне возле Панамы Просмотров: 117
Столичную дорогу заливает канализационный "фонтан"
Столичную дорогу заливает канализационный "фонтан"
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
4
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
3
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
2
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
2
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
Голосов: 1869
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть