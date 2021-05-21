14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле

Автор: предоставлено Светланой Чаленко 14-летнего Дениса Чаленко из Прилук Черниговской области нашли мертвым на железнодорожных путях в октябре 2019-го. Все тело было изуродовано. Но экспертиза подтвердила, что поезд парня не сбивал

Дело о гибели 14-летнего Дениса Чаленко из Прилук Черниговской области закрыли. Его тело нашли на железнодорожных рельсах 29 октября 2019-го.

Следственный эксперимент доказал, что поезд парня не сбивал и не наезжал, когда он там лежал. Его принесли на рельсы и имитировали гибель под поездом. Однако эксперты смерть парня признали несчастным случаем. Семью о закрытии дела сообщили письмом, рассказал Gazeta.ua адвокат семьи Сергей Нестеренко.

"В экспертизе описана какая-то ерунда. Что Денис шел в наушниках, зацепился за камень, упал и сломал ногу. Поднялся и пошел далее, снова упал головой на болты. Снес часть черепа. Далее ехал поезд, и когда кабина машиниста была над ним он вновь решил встать на колени. Поезд его зацепил и вновь ему снесло часть головы. И по мнению экспертов и следствия, появилось четыре дыры в черепе. Хотя проведено шесть экспериментов с поездом и ни на одном поезд не задел манекен", - рассказал адвокат.

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За несколько дней до гибели Денис имел конфликт с сыном влиятельного в Прилуках Валерия Дубиля, по словам матери погибшего Светланы Чаленко. Именно поэтому дело "спустили на тормозах", несмотря на то, что его под контроль брали министр внутренних дел Арсен Аваков и президент Владимир Зеленский. А потом неизвестные начали угрожать Светлане.

Автор: предоставлено Светланой Чаленко Дело о гибели Дениса Чаленко закрыли. Соответствующее постановление родителям прислали по почте. Они собираются в суд

"Мне много раз угрожали, что если я не закрою дело, меня убьют или одну из моих девочек искалечат. Звонят из разных номеров и заявляют открытым текстом. Эти номера в полицию передавали. Но реакции - ноль. Я хочу сказать, если со мной, моими детьми, родными или адвокатом что-то произойдет, если я окажусь на рельсах, попаду под колеса авто или пропаду без вести - это сделал тот, кто "крышует" дело моего сына, проплатил экспертизы и экспертов, местных полицейских и не только, и закрыл рот всем свидетелям. Тот, кто сидит где-то высоко и считает себя Богом", - говорит Светлана Чаленко.

Несмотря на угрозы, семья не собирается останавливаться. И постановление о закрытии дела будут оспаривать в суде, добавил Сергей Нестеренко.

Денису Чаленко 20 мая исполнилось бы 16 лет.

29 октября 2019-го Дениса нашли мертвым на железнодорожных путях. Девятиклассник вернулся домой из школы и попросился у матери пойти на тренировку. Но через два часа, когда мать позвонила ему, связи с ним уже не было. Родители начали искать парня, но тщетно. Впоследствии они получили звонок из полиции, Денис попал под поезд. Дело квалифицировали как несчастный случай. Однако родители были убеждены, их сына убили, а тело подбросили на рельсы. Два дня - 31 октября и 1 ноября - более 400 жителей Прилук пикетировали местный отдел полиции. Жгли шины и требовали расследовать гибель школьника. Руководство Нацполиции отстранило начальника прилуцкой полиции Александра Яцика и назначило временно исполняющего обязанности Сергея Сторожука из департамента внутренней безопасности. Дело отправили в Чернигов, а затем - в Главное следственное управление в столице. 5 ноября 2019 года Дениса похоронили, после проведения экспертизы в Киеве. А в июне 2020-го - эксгумировали.