Эксректор "сдавал" экзамены студентам-медикам

На Киевщине бывший ректор одного из медицинских вузов организовал мошенническую схему, "помогая студентам сдать экзамен "Крок".
Делал это вместе с двумя помощниками, сообщает Офис генпрокурора.
За плату от $3 тысяч эксректор продавал успешную сдачу экзамена и получения сертификата.
Получив "заказ", мужчина предлагал преподавателям и студентам-отличникам за $500 сдать экзамен вместо клиента. Мошенники меняли фотографию в паспорте, а тот человек с ним шел на экзамен.
"Установлено ряд эпизодов сдачи экзамена по поддельным паспортам и более 60 случаев неправомерного получения сертификатов об успешном прохождении тестов по указанной мошеннической схеме. Ежегодная прибыль от такой деятельности составляла около $2 млн.
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Во время обысков обнаружены и изъяты экзаменационные работы подставных студентов, документацию о проведении экзаменов, паспорта с явными признаками подделки, деньги, бланки сертификатов об успешном прохождении экзамена и тому подобное.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении трем лицам", сообщили в прокуратуре.
На Харьковщине подполковника налоговой милиции поймали на взятке. Он требовал под предпринимателя $20 тыс. За закрытие уголовного производства и возвращении изъятого имущества.
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