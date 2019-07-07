Экологическое бедствие на Виннитчине: люди 2-ю неделю протестуют под стенами спиртового завода

В поселке Тростянец на Винниччине вторую неделю продолжается мирная бессрочная акция протеста под стенами местного спиртового завода. Люди перекрыли все въезды на территорию. Обустроили блокпосты. Дежурят там круглосуточно.

Автор: Анна БОВА В поселке Тростянец на Винниччине вторую неделю продолжается мирная бессрочная акция протеста под стенами местного спиртового завода

За это время завод прекратил работу. Однако невыносимая вонь продолжает отравлять воздух. Люди будут стоять, пока предприятие не очистит отстойники. Там в процессе брожения образуется газ сероводород (может вызвать отравление, удушье, хронический насморк, аллергию и отек легких. Последний может привести к смерти -Gazeta.ua). По последним данным - уровень этого газа в воздухе превышает норму в 9 раз.

"Мы не против, чтобы предприятие работало. Но они должны это делать без вреда для здоровья и жизни людей. Мы разойдемся, когда завод устранит все недостатки и люди больше не будут страдать", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua один из коородинаторив акции Андрей Терехов.

Наряду с людьми для поддержки круглосуточно дежурят представители власти. Говорят, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и не превратить мирную протестную акцию в незаконную общественную деятельность. В решении проблемы есть позитивные сдвиги.

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"Искали разные варианты решения проблемы. В процессе нашли сахарный завод в Козятинском районе, который имеет биогазовую установку. Готовы были принимать сырье на переработку. В конце прошлой недели отобрали образцы на анализ. Но сырье им не подходит, потому постояло на полях фильтрации. Кроме того, его очень много. Руководство завода заявляло, что сами построят биогазовую установку. Однако пока ничего для этого не делают. Поэтому свою помощь предложила столичная фирма. За неделю-две берутся с помощью специального препарата оксидол остановить процесс образования сероводорода и соответственно снять неприятный запах. В процессе, говорят, отходы в отстойниках могут очиститься до уровня прудовой воды. Но это пока обещания, поэтому осуществляем постоянное сопровождение всех мероприятий, связанных со спиртовым заводом", - говорит заместитель председателя Тростянецкой объединенной территориальной общины Михаил Грищенко.

В дальнейшем есть предложение создать кооператив, в который войдут жители поселка. Он будет заниматься содержанием бардополей и производством удобрений или пеллетов из отходов деятельности завода.

На сегодня, жители поселка написали заявление в полицию. Там открыли уголовное производство. Дело расследуется по статье "загрязнение атмосферного воздуха", по словам начальника отдела коммуникации областной полиции Анны Олейник. Также есть информация об аннулировании лицензии на деятельность предприятия.

Неприятный запах появился, когда в поселке возобновили работу предприятия - в 2015-м. В прошлом году в реку слили брагу, тогда подохла вся рыба. В последнее время вонь стала невыносимой, до тошноты, жалуются люди. 21 июня по инициативе поселкового совета в области собрали техногенную комиссию, которая направила специалистов сделать замеры воздуха. Предприятию рекомендовали приостановить деятельность до устранения всех недостатков. Руководство этой рекомендации не выполнило. Поэтому люди организовали протест.