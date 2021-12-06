Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями

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В Житомирской областной больнице спасают 26-летнюю водителя Daewoo Lanos, которая влетела в грузовик DAF на трассе Киев-Чоп.

В аварии женщина потеряла 26-летнего мужа и сыновей 10 и 5 лет. Домой семья не доехала несколько километров. Водитель не справилась с управлением, по предварительным данным, сообщила Gazeta.ua начальница отдела коммуникации областной полиции Алла Ващенко.

"Авария произошла на трассе вблизи кафе "Дубки". Водитель ехала в направлении Новограда-Волынского. Не справилась, выехала на полосу встречного движения, где произошло боковое столкновение с тягачом DAF XF", - рассказала Ващенко.

Состояние женщины стабильно тяжелое. Ей нужна операция, но проводить ее пока не могут, рассказал исполняющий обязанности заведующего реанимационным отделением Житомирской областной больницы Анатолий Жданюк.

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"У женщины политравма. Поражены сразу несколько частей тела, есть многочисленные переломы ребер, позвонков. Ей нужна операция, но пока состояние этого сделать не позволяет", - рассказал Жданюк.

Водитель грузовика, 41-летний житель Киевской области, не пострадал.

Родственники погибших просят их не беспокоить. В школе, где учился старший мальчик, начали собирать деньги, чтобы помочь на похороны. Учитель начальных классов Светлана Аполонова пересказала разговору с дедушкой погибшего ученика, передает ТСН.

"Человек убит горем, потому что погибли двое внуков и дочь в очень тяжелом состоянии. Они ехали с кладбища, посещали второго умершего дедушку. И не доехали несколько километров до дома", – рассказывает учительница.

Что стало причиной ДТП, сейчас выясняются следователи.

Авария произошла 5 декабря около 17:41 на 141 км трассы М-06. В патрульной полиции уже сообщили, что пассажиры были не пристегнуты, дети перевозились без автокресел, а колеса – на летней резине.