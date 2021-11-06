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суббота, 06 ноября 2021 19:43

Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки

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Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Под Николаевом в смертельное ДТП попала семья с пятью детьми. Трое погибших. Фото: mk.dsns.gov.ua

Семья с пятью детьми, разбившаяся на автомобиле ВАЗ под Николаевом, ехала на поминки в Одессу.

Удар был внезапным. Пришелся на сторону водителя. Он и две дочери погибли сразу, рассказала Gazeta.ua жена и мать погибших Рузана Маультате.

"Муж ехал очень медленно, потому что я кормила сына на переднем сиденье. И тут резко свет фар и удар. Как будто нас специально сбросили с дороги. Я не знаю, сколько раз мы перекинулись с трассы. Как могла, закрывала сына собой. Что было с дочками, сидевшими позади, не могла видеть. Когда машина упала – смогла выбраться из машины и вытащила детей", - рассказала женщина.

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Она беременна шестым ребенком. Ее доставили в больницу скорой медицинской помощи в Николаеве. Получила незначительные повреждения. После обследования женщину отпустили к дочерям и сыну, которые находятся в областной детской больнице.

"Дети находятся в травматологическом отделении. Состояние средней тяжести. В хирургическом вмешательстве не нуждаются", – рассказал Сергей Сирацкий из областной детской больницы.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают полицейские.

Авария произошла 6 ноября около 1:48 на трассе вблизи села Шевченково Николаевского района. Там столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101.

ВАЗ перекинулся и слетел в кювет. В салоне авто находилась семья из семи человек: 33-летний водитель и две девочки в возрасте 5 и 3 лет погибли на месте.

27-летняя женщина и трое детей одного, 5 и 6 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести. Их госпитализировали. 37-летний водитель Chevrolet существенно не травмировался.

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Дата
06
ноября

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