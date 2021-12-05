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воскресенье, 05 декабря 2021 23:03

Отец и двое детей погибли в лобовом столкновении автомобилей

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В Житомирской области на автодороге Киев-Чоп автомобиль Daewoo Lanos лоб в лоб столкнулся со встречным грузовиком Daf.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий у Фейсбук.

Инцидент произошел сегодня в 17:41 на 141 км. трассы М-06.

Автор: Патрульная полиция
 

В результате лобового столкновения с грузовиком погибли мужчина и мальчики 2010 и 2016 годов рождения. Мать, которая была за рулем Daewoo, находится в больнице с тяжелыми травами.

Автор: Патрульная полиция
 

Причиной трагических последствий ДТП Белошицкий назвал выезд на встречную полосу движения, непристегнутые ремни безопасности, отсутствие детских автокресел и летнюю резину автомобиля.

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Автор: Патрульная полиция
 

Под Винницей столкнулись грузовик Iveko Stralis и легковушки Volkswagen Touran и Citroen Berlingo. В результате погибли супруги.

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Дата
05
декабря

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